toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Мане не спешит продлевать контракт с Ливерпулем – сенегалец знает, где хочет продолжить карьеру

2 июля 00:20 - Читати українською
Мане не спешит продлевать контракт с Ливерпулем – сенегалец знает, где хочет продолжить карьеру
Садио Мане / Фото ФК Ливерпуль

Форвард Ливерпуля Садио Мане решил пощекотать нервы болельщикам мерсисайдцев.

Еще осенью прошлого года руководство Ливерпуля предложило Садио Мане новое соглашение, но сенегалец продолжает его игнорировать, сообщает The Sun.

Мане сконфузился во время антирасистской акции – звезда Ливерпуля побежал на ворота Эвертона, пока все стояли на колене

По информации издания, 28-летний сенегалец пока не намерен покидать лагерь мерсисайдцев и обязательно останется в Ливерпуле, несмотря на интерес со стороны Реала. Садио считает, что обсуждать его контракт, который рассчитан до лета 2023-го, пока не время.

В нынешнем сезоне АПЛ Мане провел 28 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 9-ю ассистами, а его команда впервые за 30 лет завоевала золотые медали турнира.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

blog_ava
Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
08:00
4620
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Садио Садио Мане Трансферы Ливерпуля
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
    Україна — 08:004620 Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
9
час
:
31
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук