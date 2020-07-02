Мане не спешит продлевать контракт с Ливерпулем – сенегалец знает, где хочет продолжить карьеру

Форвард Ливерпуля Садио Мане решил пощекотать нервы болельщикам мерсисайдцев.

Еще осенью прошлого года руководство Ливерпуля предложило Садио Мане новое соглашение, но сенегалец продолжает его игнорировать, сообщает The Sun.

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По информации издания, 28-летний сенегалец пока не намерен покидать лагерь мерсисайдцев и обязательно останется в Ливерпуле, несмотря на интерес со стороны Реала. Садио считает, что обсуждать его контракт, который рассчитан до лета 2023-го, пока не время.

В нынешнем сезоне АПЛ Мане провел 28 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 9-ю ассистами, а его команда впервые за 30 лет завоевала золотые медали турнира.

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