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Мане не намерен переходить в Реал

11:26 84 Читати українською
Мане не намерен переходить в Реал
Садио Мане и Зинедин Зидан / Фото Daily Express

Форвард Ливерпуля Садио Мане не хочет выходить из зоны комфорта.

Реал рассматривает Садио Мане как приоритетное усиления атакующего звена, но самого форварда Ливерпуля не впечатляет такое развитие событий, сообщает Don Balon.

Мане признался, в каком клубе хотел бы завершить карьеру

По информации издания, мадридцы готовы заплатить за 27-летнего сенегальца летом 180 млн евро.

Напомним, Садио присоединился к Ливерпулю в 2016-м, перейдя из Саутгемптона. В текущем сезоне чемпионата Англии Мане провел 10 матчей, в которых отметился 5-ю голами и тремя ассистами.

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