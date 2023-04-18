Мане не хочет покидать Баварию – его агенты не ищут варианты с другими клубами
Садио Мане доволен своей зарплатой в Мюнхене и не намерен уходить из Баварии.
Нападающий Баварии Садио Мане не намерен покидать мюнхенский клуб после инцидента с Лероем Сане. После поражения от Ман Сити сенегалец разбил губу своему одноклубнику в раздевалке, и боссы Баварии оштрафовали игрока. Позже стало известно, что мюнхенцы постараются избавиться от Мане летом.
Бавария определилась относительно будущего Мане, – источник
Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, Мане не хочет покидать Баварию. Он зарабатывает в Мюнхене более 20 миллионов евро за сезон, и его всё устраивает. Сообщается, что агенты игрока не ищут ему варианты с новым клубом.
Несмотря на публичную поддержку Мане со стороны наставника команды Томаса Тухеля, тренер не планирует будущее с Мане.
Контракт Садио с Баварией действует до лета 2025 года.
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