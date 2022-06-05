Нападающий Ливерпуля на фоне слухов о переходе в Баварию признался, что болеет за французский Марсель.

Об этом 30-летний форвард рассказал после матча Сенегал – Бенин, в котором оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной сборной.

Мане публично заявил о желании покинуть Ливерпуль

На вопрос о Ливерпуле, Барселоне и Баварии форвард ответил следующее: "Да, это неплохие команды. Но моя любимая команда – Олимпик Марсель", – цитирует Мане AS.

Правда, вряд ли Садио в ближайшем будущем сыграет за провансальцев. Марсель просто не может себе позволить трансфер форварда, за которого Бавария дает 30 млн евро и предлагает зарплату 20 млн за сезон.

Напомним, сенегалец выступал во Франции 2 года, защищая цвета Метца. Затем были Зальцбург, Саутгемптон, а с 2016-го – Ливерпуль. В сезоне 2021/22 Садио сыграл 51 матч, забил 23 гола. С мерсисайдцами Мане трижды играл в финалах ЛЧ, один из которых выиграл, а также стал чемпионом Англии.