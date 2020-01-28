Мане может пропустить два матча АПЛ – игрок точно не сыграет против Вест Хэма Ярмоленко

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления нападающего мерсисайдцев Садио Мане.

"Садьйо не будет играть против Вест Хэма, и, возможно, пропустит матч против Саутгемптона. После этого он должен полностью выздороветь. Неделя перерыва, который мы имеем после игры с Саутгемптоном, является отличной возможностью для него набрать форму.

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У Мане небольшой надрыв мышцы, но достаточно серьезный, чтобы он выбыл из строя. С другой стороны, нам повезло, что травма не столь серьезна", – поделился Клопп в комментарии официальному сайту Ливерпуля.

Напомним, 27-летний сенегалец не смог доиграть матч против Вулверхэмптона, попросив замену в первом тайме. Добавим, что Ливерпуль уже завтра сыграет против Вест Хэма, а 1 февраля будет противостоять Саутгемптону.

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