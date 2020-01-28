toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - КАЙРАТ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Мане может пропустить два матча АПЛ – игрок точно не сыграет против Вест Хэма Ярмоленко

19:09 22 Читати українською
Мане может пропустить два матча АПЛ – игрок точно не сыграет против Вест Хэма Ярмоленко
Садио Мане / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления нападающего мерсисайдцев Садио Мане.

 

"Садьйо не будет играть против Вест Хэма, и, возможно, пропустит матч против Саутгемптона. После этого он должен полностью выздороветь. Неделя перерыва, который мы имеем после игры с Саутгемптоном, является отличной возможностью для него набрать форму.

Клопп заявил, что Ливерпуль получит отпуск вместо переигровки в Кубке Англии

У Мане небольшой надрыв мышцы, но достаточно серьезный, чтобы он выбыл из строя. С другой стороны, нам повезло, что травма не столь серьезна", – поделился Клопп в комментарии официальному сайту Ливерпуля.

Напомним, 27-летний сенегалец не смог доиграть матч против Вулверхэмптона, попросив замену в первом тайме. Добавим, что Ливерпуль уже завтра сыграет против Вест Хэма, а 1 февраля будет противостоять Саутгемптону.

"Работай на нас или убирайся вон": британский функционер уничтожил Клоппа и Ливерпуль за неуважение к Кубку Англии

blog_ava
Матвиенко приблизился к переходу в Арсенал – лондонцы достигли согласия с Шахтером
12:47
1701
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Садио Мане Садио Мане Вест Хэм - Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
23
мин
Астон Вилла
21:45
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук