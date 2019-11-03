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Мане: Мечтаю о "Золотом мяче", но до Роналду и Месси мне еще далеко

15:34 6 Читати українською
Мане: Мечтаю о "Золотом мяче", но до Роналду и Месси мне еще далеко
Садио Мане / The Sun

Полузащитник Ливерпуля Садио Мане оценил свои шансы на "Золотой мяч" по итогам 2019-го года.

"Честно говоря, "Золотой мяч" – моя детская мечта. Я один из кандидатов на приз, потому что работал в течение длительного времени. Эта награда скорее мечта, чем навязчивая идея, в первую очередь я служу команде.

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Невероятно, когда мечты сбываются. Все сенегальцы, мои друзья, моя семья были бы очень рады, я тоже был бы счастлив. Этот приз – дополнительная мотивация для меня. Приятно, когда Это'О, Дрогба, которые являются легендами африканского футбола, говорят обо мне.

Есть Месси и Роналду. Эти игроки – монстры. Думаю, мне все еще далеко до их уровня. Но я сделаю все возможное, чтобы приблизиться к ним", – цитирует Мане L'Equipe du Soir.

Напомним, сенегалец стал одним из семи игроков Ливерпуля, которые попали в список 30 претендентов на "Золотой мяч".

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Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Англия Золотой мяч
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