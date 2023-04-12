Садио Мане показалось, что Лерой Сане провоцировал его во время матча с Манчестер Сити. На 83-й минуте встречи немец высказал претензии сенегальцу по поводу неправильного решения: по задумке Мане, Садио должен был оставаться на месте, чтобы принять мяч. Мане решил иначе, и ускорился, чтобы открыться на свободном пространстве.

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Как информирует журналист Sport 1 Керри Хау, перед тем как ударить Сане, Мане оскорбил своего партнёра по команде. Сообщается, что губа Сане после удара сильно распухла.

Ранее корреспондент Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг заявил, что руководство мюнхенцев накажет сенегальца, и это наказание выйдет за рамки обычного штрафа.

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