Мане эффектно отпасовал на Вейналдума – момент дня в Лиге чемпионов

Нападающий Ливерпуля Садио Мане играл не только на результат в финале Лиги чемпионов против Тоттенхэма (2:0).

Нападающий Ливерпуля Садио Мане помог мерсисайдцам шестой завоевать Кубок Лиги чемпионов. Его пас пяткой на Вейналдума признан лучшим моментом дня, сообщает твиттер УЕФА.

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К слову, Ливерпуль победил Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов (2:0). Первый гол "красные" забили при непосредственном участии Мане, который заработал пенальти, с которого был открыт счет в матче.

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