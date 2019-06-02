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Мане эффектно отпасовал на Вейналдума – момент дня в Лиге чемпионов

09:12 91 Читати українською
Мане эффектно отпасовал на Вейналдума – момент дня в Лиге чемпионов
Садио Мане / Reuters

Нападающий Ливерпуля Садио Мане играл не только на результат в финале Лиги чемпионов против Тоттенхэма (2:0).

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Нападающий Ливерпуля Садио Мане помог мерсисайдцам шестой завоевать Кубок Лиги чемпионов. Его пас пяткой на Вейналдума признан лучшим моментом дня, сообщает твиттер УЕФА.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

К слову, Ливерпуль победил Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов (2:0). Первый гол "красные" забили при непосредственном участии Мане, который заработал пенальти, с которого был открыт счет в матче.

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