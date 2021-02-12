Мане инвестирует во французский клуб – стороны уже ведут переговоры
Форвард Ливерпуля Садио Мане решил приобщиться к развитию футбола во Франции.
Французский ФК Бурж Фут имеет шанс получить значительные финансовые поступления от Садио Мане, сообщает Get French Football News.
Ливерпуль стал главным претендентом на подписание Мбаппе – "красные" готовы жертвовать Салахом, Мане или Фирмино
Представители нападающего Ливерпуля уже ведут переговоры с руководством клуба. Сенегалец намерен направить свои средства на развитие молодежки и женской команды Бурж Фут. Сейчас клуб выступает в четвертом по силе дивизионе Франции.
Напомним, Садио вырос в бедной сенегальской семье и часто принимает участие в различных благотворительных акциях.
"Кришталева пастка": французькі ЗМІ знищують Неймара, а той крутить роман з колишньою партнера Яремчука