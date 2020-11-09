"Знаете, почему Мане заработал пенальти? Потому что он играл против идиота. Люди часто говорят, что Кайл Уокер играет хорошо, но я так не думаю.

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Этому парню уже 30 лет, он выступает за сборную, но остается ходячей катастрофой. Он продолжает делать такие простые ошибки. Это справедливое наказание для него", – цитирует Кина TalkSport со ссылкой на эфир Sky Sports.

Добавим, что Манчестер Сити получил в свои ворота 4 пенальти за текущий сезон АПЛ, и все были реализованы.

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