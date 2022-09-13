"Последние 10 дней Мане в шутку просит, чтобы я был осторожен и случайно не давал мяч Левандовски. Мы должны сыграть свой привычный матч и не слишком зацикливаться на Леви. Да, наша связь на поле развивалась годами. Но сейчас у нас много гибких игроков в атаке, и у нас нет такого фиксированного нападающего. Соперники не знают, кто наш фиксированный нападающий, мы должны заставить их работать.

Нагельсманн: Бавария должна перекрыть навесы и подачи на Левандовски

Есть игры, которые привлекают больше внимания, например Лига чемпионов на Сан-Сиро или против Барселоны. Это дополнительная мотивация. Нападающие могут пробежать лишний метр, чего обычно не делают в Бундеслиге. Когда встречаются лучшие европейские команды, все очень мотивированы. Конечно, мы знаем, что Барселона отлично начала сезон. Они уже забили много голов. Они мне нравятся. Нужно показать наш максимум, чтобы выиграть матч", – цитирует Мюллера Marca.

Напомним, матч Бавария – Барселона начнется сегодня в 22:00. Год назад команды также встречались на групповой стадии ЛЧ – мюнхенцы дважды избивали кризисных "кулес" со счетом 3:0.

РБ Лейпциг после поражения Шахтеру разгромил Борусию Д, Бавария в добавленное время упустила победу над Штутгартом