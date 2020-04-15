Мандзюк раскрыл особенности тренировок для Попова, Бурды и Шапаренко

Бывший защитник Динамо Виталий Мандзюк рассказал о тренировках с игроками киевского клуба.

"Я постил на страницу в Instagram свои тренировки. Некоторые футболисты захотели со мной заниматься, поддерживать физическую форму. Я работаю с Бурдой, Шапаренком, Поповым, вот и Андриевский хочет присоединиться. Занимаемся индивидуально, как позволяют правила карантина.

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Каждый день работаю с Поповым – день силовые упражнения, день на поле, день кардио, каждый день меняем локации, занимаемся с мячами. Работаем без железа, за счет своей собственного веса – я даю упражнения, полезные для футбола. Попов и Бурда – это мощь, сила, борьба. Что касается Шапаренко, то он более творческий футболист. Денис и Никита сильные физически, а Коля – своим мышлением, креативом.

Я сам защитник и даю упражнения, которые помогут Попову как защитнику – на развитие силы, скорости. Но в современном футболе нужно уметь все. Задача сейчас – поддерживать себя в тонусе, в форме. Я сейчас не только ему тренер, а в какой-то степени советник, старший товарищ. Он большой молодец, хочет работать. Денис еще тренировку не закончил, а уже спрашивает, когда следующая. Мне это в нем нравится. Плюс, он мощный, крепкий. Считаю, что при правильном профессиональном подходе у него прекрасное будущее в футболе", – цитирует Мандзюка пресс-служба Динамо.

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