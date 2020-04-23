Мандзюк продемонстрировал, почему прекратил играть в футбол в 28 лет – ужасные кадры травмированного колена

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Виталий Мандзюк показал фото своего травмированного колена, которое не позволило ему продолжить профессиональную карьеру футболиста.

Напомним, Мандзюк дебютировал на профессиональном уровне в составе Динамо, после чего выступал за киевский Арсенал и Днепр. В его активе – 24 матча за национальную сборную Украины (1 гол). Был вынужден завершить карьеру из-за тяжелой травмы колена.

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Теперь же бывший защитник продемонстрировал ужасные кадры той травмы. "В тот момент, когда казалось, что ты находишься на коне и на пике карьеры – все это перечеркнула травма колена. На левом колене стерся хрящ, я делал многочисленные операции, которые ничего не дали. Я 3 года восстанавливался у ведущих специалистов мира, но не сумел вернуться на поле. Физическая боль была ничем по сравнению с тем, как это было трудно психологически. Было больно ходить, не говоря уже о спорте.

Врачи сказали – ты должен прекратить себя мучить, перестать жить мечтой, что вернешься в спорт. Я каждый день вставал и шел тренироваться. Да, я не вернулся в большой спорт, но вышел победителем из этой ситуации, ведь болты в колене не смогли меня сломать. Сегодня я делаю такие вещи, которые здоровый человек не может повторить. Нет ничего невозможного", – написал Мандзюк в Instagram, прикрепив несколько ужасных кадров травмированного колена.

Сейчас 34-летний экс-защитник выступает за национальную сборную среди ветеранов, а также помогает поддерживать форму действующим футболистам – с ним занимались, в частности, Николай Шапаренко, Денис Попов, Никита Бурда и другие.

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