Мандзюк признался, какие премии платили в Днепре за победы над Шахтером, Динамо и Металлистом – суммы впечатляют

Бывший защитник Днепра Виталий Мандзюк рассказал о финансовых наградах, которые получали игроки клуба за удачные матчи против прямых конкурентов.

"Самая большая премия в карьере? Я перешел в Днепр тогда, когда там нормально платили.

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Всегда за победу над Динамо, Шахтером или Металлистом платили по 50 тысяч долларов, если ничья – 25 тысяч. Помню, как мы обыграли Динамо, когда я был капитаном, а Матеус забил два мяча. Правда, это было во времена Рамоса, а тогда таких премий уже не давали", – обьяснил Мандзюк в эфире YouTube-канала Кент.

Напомним, экс-защитник сборной Украины выступал за Днепр с 2010 по 2017 год, а воспитывался в системе Динамо.

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