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Мандзюк попал в тренерский штаб сборной Украины U-18

19:16 51 Читати українською
Мандзюк попал в тренерский штаб сборной Украины U-18
Виталий Мандзюк / фото: ФК Днепр

Бывший защитник "желто-синих" Виталий Мандзюк стал одним из помощников Владимира Езерского в тренерском штабе сборной Украины U-18.

"Это была моя инициатива пригласить Виталия в наш тренерский штаб. Уверен, что Мандзюк нам поможет, поскольку у него есть опыт выступления на высоком уровне как в матчах клубных команд, так и в составе национальной сборной Украины.

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Виталий будет отвечать за физическую подготовку команды и за работу с защитниками", – рассказал Езерский в комментарии Команда№1.

Напомним, сборная Украины U-18 проведет два товарищеских матча против сверстников из Армении 11 и 13 октября.

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Теги
Украина U-18 Украина U-18 Виталий Мандзюк Виталий Мандзюк Сборная Украины Владимир Езерский Владимир Езерский
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