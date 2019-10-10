Мандзюк попал в тренерский штаб сборной Украины U-18

Бывший защитник "желто-синих" Виталий Мандзюк стал одним из помощников Владимира Езерского в тренерском штабе сборной Украины U-18.

"Это была моя инициатива пригласить Виталия в наш тренерский штаб. Уверен, что Мандзюк нам поможет, поскольку у него есть опыт выступления на высоком уровне как в матчах клубных команд, так и в составе национальной сборной Украины.

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Виталий будет отвечать за физическую подготовку команды и за работу с защитниками", – рассказал Езерский в комментарии Команда№1.

Напомним, сборная Украины U-18 проведет два товарищеских матча против сверстников из Армении 11 и 13 октября.

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