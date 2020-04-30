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Мандзюк: На банкете Приватбанка согласовывали с Коломойским новый контракт

06:30 84 Читати українською
Мандзюк: На банкете Приватбанка согласовывали с Коломойским новый контракт
Игорь Коломойский / Фото ФК Днепр

Бывший капитан Днепра Виталий Мандзюк рассказал о сотрудничестве с президентом клуба Игорем Коломойским.

"С Коломойским общался лично. Договаривался о контракте лично. Встречался. Тогда Приватбанку было 25 лет. У нас была игра с Зарей и банкет, на котором и мы были.

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Мы поговорили о моем контракте, который истекал. Непосредственно на банкете я договорился о своем контракте.

Он все знает обо всех. Получилось с ним и поговорить, и лично встретиться и решить финансовый вопрос", – рассказал Мандзюк для Youtube-канала Кент.

Напомним, экс-защитник сборной Украины выступал за Днепр в 2010-2017 годах.

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Виталий Мандзюк Виталий Мандзюк Днепр Днепр Игорь Коломойский
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