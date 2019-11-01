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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР

Манджукич заинтересовал Боруссию Д

21:20 24 Читати українською
Манджукич заинтересовал Боруссию Д
Марио Манджукич / Reuters

Форвард Ювентуса Марио Манджукич продолжает получать новые предложения о продолжении карьеры.

Боруссия Д стала новым вариантом продолжения карьеры для Марио Манджукича, сообщает Calciomercato.

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Отмечается, что "желто-черные" находятся в поиске усиления атаки из-за травм и собираются оформить трансфер в зимнее трансферное окно.

Напомним, хорват перешел в Ювентус из Атлетико в 2015 году и с тех пор провел 162 матча за туринцев, забив 44 гола и отдав 24 ассиста.

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