Манджукич заинтересовал Боруссию Д

Форвард Ювентуса Марио Манджукич продолжает получать новые предложения о продолжении карьеры.

Боруссия Д стала новым вариантом продолжения карьеры для Марио Манджукича, сообщает Calciomercato.

Ювентус отпустит Джана в ближайшее трансферное окно

Отмечается, что "желто-черные" находятся в поиске усиления атаки из-за травм и собираются оформить трансфер в зимнее трансферное окно.

Напомним, хорват перешел в Ювентус из Атлетико в 2015 году и с тех пор провел 162 матча за туринцев, забив 44 гола и отдав 24 ассиста.

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