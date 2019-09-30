Манджукич сожалеет, что не перешел в Манчестер Юнайтед, – СМИ

Форвард туринского Ювентуса Марио Манджукич разочарован из-за того, что не сменил клубную прописку в летнее трансферное окно.

Вице-чемпион мира сожалеет, что не согласился на переход в Манчестер Юнайтед летом. Об этом сообщает Sport Witness со ссылкой на Corriere dello Sport.

Манджукич отказался от соблазнительной суммы ради перехода в Манчестер Юнайтед

Манджукич перед закрытием трансферного окна мог оказаться на Олд Траффорд, но не согласился на условия "красных дьяволов". Теперь опытный хорват недоволен своим положением в Турине, поскольку не попал в заявку клуба на ЛЧ, и хочет покинуть Юве в январе. В частности, интерес к нему вновь проявляет Юнайтед.

К слову, в сезоне 2019/20 Марио Манджукич не провел ни одной минуты в официальных матчах и лишь трижды попал на скамейку запасных в поединках "Старой синьоры".

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