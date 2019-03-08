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Манджукич согласовал новый контракт с Ювентусом

17:15 10 Читати українською
Манджукич согласовал новый контракт с Ювентусом
Марио Манджукич / TTS

Хорватский форвард Ювентуса Марио Манджукич близок к продолжению сотрудничества с клубом.

Манджукич договорился с Ювентусом о новом контракте до лета 2021-го. По этому соглашению хорват будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год, также будут предусмотрены различные бонусы, сообщает Tuttosport.

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По информации источника, стороны подпишут контракт в ближайшие дни, а официально об этом сообщат после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

В этом сезоне Манджукич забил 9 голов и отдал 6 ассистов в 27 матчах за "бьянконери". Действующее соглашение между Ювентусом и 32-летним форвардом рассчитано до конца следующего сезона.

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Марио Манджукич Марио Манджукич Ювентус Ювентус Италия
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