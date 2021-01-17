Бывший форвард туринского Ювентуса и ряда других команд Марио Манджукич близок к возвращению в итальянскую Серию А.

Ветеран договорился об условиях контракта с Миланом, утверждает Calciomercato.

Дуэт лидеров Милана подхватил коронавирус

Соглашение рассчитано на 6 месяцев с опцией автоматического продления на 1 год, если "россонери" попадут в Лигу чемпионов. За полгода Манджукич заработает 1,8 млн евро. Подписание опытного хорвата поддержал лидер Милана Златан Ибрагимович. Форвард достанется миланцам бесплатно, поскольку имеет статус свободного агента.

К слову, Марио Манджукич имеет опыт выступлений в чемпионате Италии. В 2015-2019 гг. он защищал цвета Ювентуса и завоевал со "Старой синьоры" 4 Скудетто.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му