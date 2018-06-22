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Манджукич: Пусть болельщики сборной Хорватии радуются, у нас на это нет времени

08:27 79 Читати українською
Манджукич: Пусть болельщики сборной Хорватии радуются, у нас на это нет времени
Марио Манджукич / Фото из соцсетей

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич прокомментировал сенсационную победу над Аргентиной (3:0).

"Это большая победа, мы показали, что можем играть против больших соперников. Были некоторые моменты в наших действиях, которые нужно исправлять. Мы будем готовиться, тренироваться и станем сильнее. Мы знаем, что нас ждет впереди, и готовы к этому.

Аргентина – Хорватия – видео голов и обзор матча

Пусть болельщики сборной Хорватии радуются и празднуют, у нас на это просто нет времени, уже завтра у нас тренировка. Что касается моих моментов, то я играю за сборную Хорватии, а не за самого себя, и сегодня мы победили", – цитирует Марио издание championat.

Напомним, после победы над сборной Аргентины, хорваты практически гарантировали себе место в плей-офф ЧМ-2018.

ЧМ-2018 2 тур

Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
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Теги
Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Аргентина - Хорватия Чемпионат мира-2018 Марио Манджукич Марио Манджукич
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