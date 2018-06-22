Манджукич: Пусть болельщики сборной Хорватии радуются, у нас на это нет времени

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич прокомментировал сенсационную победу над Аргентиной (3:0).

"Это большая победа, мы показали, что можем играть против больших соперников. Были некоторые моменты в наших действиях, которые нужно исправлять. Мы будем готовиться, тренироваться и станем сильнее. Мы знаем, что нас ждет впереди, и готовы к этому.

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Пусть болельщики сборной Хорватии радуются и празднуют, у нас на это просто нет времени, уже завтра у нас тренировка. Что касается моих моментов, то я играю за сборную Хорватии, а не за самого себя, и сегодня мы победили", – цитирует Марио издание championat.

Напомним, после победы над сборной Аргентины, хорваты практически гарантировали себе место в плей-офф ЧМ-2018.