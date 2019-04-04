Манджукич прокомментировал продление контракта с Ювентусом

Форвард Ювентуса Марио Манджукич поделился эмоциями от продления контракта с туринским клубом.

"Для меня большая честь играть за этот удивительный клуб, который действительно заботится о своих игроках, и бороться вместе с моими замечательными товарищами по команде за наших блестящих болельщиков.

Манджукич продлил контракт с Ювентусом

Я благодарен руководству клуба во главе с председателем Андреа Аньелли, а также тренерскому штабу во главе с Массимилиано Аллегри за их уважение и доверие, которые сделали это соглашение реальным.

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Как всегда, я приложу максимум усилий, когда буду выходить на поле в футболке команды. Вперед, Юве", – написал Манджукич на своей странице в Instagram.