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Манджукич прокомментировал продление контракта с Ювентусом

20:23 14 Читати українською
Манджукич прокомментировал продление контракта с Ювентусом
Марио Манджукич / Ювентус

Форвард Ювентуса Марио Манджукич поделился эмоциями от продления контракта с туринским клубом.

"Для меня большая честь играть за этот удивительный клуб, который действительно заботится о своих игроках, и бороться вместе с моими замечательными товарищами по команде за наших блестящих болельщиков.

Манджукич продлил контракт с Ювентусом

Я благодарен руководству клуба во главе с председателем Андреа Аньелли, а также тренерскому штабу во главе с Массимилиано Аллегри за их уважение и доверие, которые сделали это соглашение реальным.

Ювентус может стать чемпионом Италии на этой неделе при двух условиях

Как всегда, я приложу максимум усилий, когда буду выходить на поле в футболке команды. Вперед, Юве", – написал Манджукич на своей странице в Instagram.

Теги
Италия Марио Манджукич Марио Манджукич Ювентус Ювентус
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