Манджукич продлил контракт с Ювентусом

Ювентус объявил о подписании нового соглашения с нападающим Марио Манджукичем.

Марио Манджукич продолжит защищать цвета Ювентуса. 32-летний вице-чемпион мира подписал новое соглашение, которое рассчитано до лета 2021 года, информирует официальный сайт туринского клуба.

Ювентус может стать чемпионом Италии на этой неделе при двух условиях

Хорват выступает за Ювентус с 2015 года. В составе туринской команды Манджукич трижды выиграл Серию А и однажды играл в финале Лиги чемпионов. В текущем сезоне форвард забил в черно-белой футболке 9 голов во всех турнирах (среди игроков Ювентуса больше только у Криштиану Роналду).

Таким образом Манджукич вполне может завершить карьеру именно в Турине, ведь на момент завершения контракта ему уже исполнится 35. Предыдущее соглашение игрока действовало до лета 2022 года.

После 30 туров Ювентус уверенно лидирует в чемпионате Италии. У "бьянконери" 80 очков, у Наполи – на 18 меньше. Кроме того, туринцы вышли в четвертьфинал ЛЧ, где сыграют против Аякса.

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