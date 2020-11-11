Хорватский форвард Марио Манджукич близок к тому, чтобы вернуться на футбольное поле.

Манджукич вскоре может стать игроком испанской Сельты. Переговоры находятся на завершающей стадии, сообщает Marca со ссылкой на Cope-Vigo.

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Сельта имеет серьезные проблемы в нападении, где голы забивает только Яго Аспас. В Виго рассчитывают, что хорват поможет решить этот вопрос. К тому же Манджукич присоединится к клубу на правах свободного агента, поскольку находится без команды еще с лета, когда разорвал контракт с катарским Аль-Духайлем.

Напомним, ранее Манджукич имел предложение от лондонского Вест Хэма. Однако клуб Андрея Ярмоленко отказался от этой сделки из-за высоких финансовых запросов футболиста. Marca тоже обращает внимание на этот факт, акцентируя внимание на том, что Сельта сознательно идет на риск, чтобы успешно завершить борьбу за выживание. После 9 туров команда расположилась над самой зоной вылета.

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