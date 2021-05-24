"Было приятно играть за Милан. Я благодарен руководству клуба за предоставленную мне возможность, тренерскому штабу за их труд и моим товарищам по команде, которые являются не только прекрасными игроками, но и отличной группой парней.

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Я счастлив, что нам удалось вернуть этот великий клуб в Лигу чемпионов, где он и должен быть. Желаю всем в клубе в дальнейшем только лучшего", – написал Манджукич в Instagram.

Напомним, 35-летний хорват присоединился к Милану в январе на правах свободного агента. Ветеран провел за "россонери" 11 матчей, результативными действиями не отличался.

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