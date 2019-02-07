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Манджукич отказался переходить в Далянь Ифань – китайцы предлагали хорвату крайне выгодный контракт

18:12 39 Читати українською
Манджукич отказался переходить в Далянь Ифань – китайцы предлагали хорвату крайне выгодный контракт
Марио Манджукич / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Марио Манджукич пока не заинтересован в переходе в китайский клуб.

Хорватский нападающий отказался от очень выгодного контракта, который ему предлагал китайский Дальян Ифань, утверждает Sport Mediaset.

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По информации источника, Манджукич мог зарабатывать примерно 10 млн в год, однако игрок отказался от предложения и предпочитает остаться в Ювентусе. Ранее сообщалось, что "бьянконери" готовят для 32-летнего Марио новый контракт, который будет действовать до лета 2022 года.

Действующий контракт хорвата с клубом действует до 2020 года. В составе Юве нападающий трижды победил в чемпионате и Кубке Италии.

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