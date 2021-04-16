Нападающий Милана Марио Манджукич отказался от мартовской зарплаты, поскольку не мог помочь команде на футбольном поле из-за травмы.

О решении хорвата рассказал президент итальянского клуба Паоло Скарони. Сэкономленные деньги (300 тысяч евро) Милан отдаст на благотворительность, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на ANSA.

Милан определился с судьбой Манджукича, – журналист

"Исключительный жест. Это демонстрирует этику и профессионализм Марио, а также его уважение к Милану. Таким образом, у клуба будет возможность и дальше помогать фонду в условиях экономической нестабильности, когда спорт является инструментом социальной интеграции", – сказал Скарони.

Напомним, 34-летний форвард присоединился к "россонери" зимой, но в нынешнем сезоне провел всего 5 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Последний раз Марио Манджукич появлялся на поле еще 18 февраля в матче ЛЕ против Црвены Звезды. Хорват уже залечил травму и готовится к встрече с Дженоа на этих выходных.

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