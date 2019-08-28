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Манджукич отказался от перехода в ПСЖ – форвард останется в Ювентусе

23:31 7 Читати українською
Манджукич отказался от перехода в ПСЖ – форвард останется в Ювентусе
Марио Манджукич / Фото ФК Ювентус

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич не намерен проверять свои силы в Лиге 1.

Руководство ПСЖ срочно нуждается в новом форварде, но Марио Манджукич не хотел стать потенциальным спасителем чемпиона Франции и отказал клубу, сообщает Di Marzio.

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Скорее всего, 33-летний хорват останется в Ювентусе до следующего трансферного окна.

Напомним, ПСЖ страдает от нехватки кадров в атакующей линии. Кавани и Мбаппе восстанавливаются от травм, а главная звезда парижан Неймар все еще не определился со своим будущим.

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