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Манджукич отказал двум европейским клубам и хочет перейти в Баварию

19:17 127 Читати українською
Манджукич отказал двум европейским клубам и хочет перейти в Баварию
Марио Манджукич / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич до закрытия трансферного окна может сменить команду.

Хорват снова хочет выступать в Бундеслиге в составе Баварии, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира на своей странице в Twitter.

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По информации источника, форвардом также интересуются Монако и дортмундская Боруссия. Сам Манджукич заинтересован исключительно в возвращении в Мюнхен.

К слову, Марио Манджукич с 2012 по 2014 год уже выступал за Баварию, вместе с которой дважды выигрывал Бундеслигу, а также становился триумфатором Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Манджукич сыграл за Ювентус 33 поединка во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 6 результативных передач.

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Марио Манджукич Марио Манджукич Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Ювентус Ювентус Монако Монако Германия
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