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Манджукич может перебраться в катарский клуб – Ювентус даже не взял форварда на ближайший матч

21:32 22 Читати українською
Манджукич может перебраться в катарский клуб – Ювентус даже не взял форварда на ближайший матч
Марио Манджукич / Твиттер Ювентуса

Опытный хорват не собирается мириться с ролью запасного и рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Ювентус позволил Марио Манджукичу вести переговоры с другими клубами, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

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В услугах вице-чемпиона мира заинтересованы клубы из Катара, которые готовы начать переговоры с хорватом в ближайшее время. Чемпионы Италии не будут удерживать Манджукича, поэтому его даже не включили в заявку на матч Серии А против Фиорентины. Таким образом, у 33-летнего нападающего будет достаточно времени, чтобы обсудить детали своего вероятного перехода.

Напомним, летом Манджукичем активно интересовался Манчестер Юнайтед, однако переезд форварда на Олд Траффорд так и не состоялся.

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Ювентус Ювентус Италия Трансферы Марио Манджукич Марио Манджукич
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