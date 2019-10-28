Манджукич может оказаться в Китае – клуб из Поднебесной привлекает форварда бешеным контрактом

Все новые и новые клубы выстраиваются в очередь, чтобы усилиться нападающим сборной Хорватии и туринского Ювентуса Марио Манджукичем.

Сага с переходом форварда итальянского Ювентуса в новый клуб набирает обороты. Среди клубов, которые хотели бы видеть футболиста в своих рядах, называли и Манчестер Юнайтед, и Севилью, и ПСЖ, а также клубы из Катара. Теперь к ним присоединилась еще одна команда – предметный интерес к 33-летнему хорвату проявляет китайский Гуанчжоу Фули.

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По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Ширы китайцы готовы предложить Марио 2-летний контракт с зарплатой 9 млн евро в год.

Напомним, хорват перешел в Ювентус с Атлетико в 2015 году и с тех пор провел 162 матча за туринцев, забив 44 гола и отдав 24 ассиста. Манджукич еще летом мог пополнить ряды "красных дьяволов", однако сумма в 15 млн фунтов, которую англичане предложили за хорвата, оказалась недостаточной для Ювентуса.

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