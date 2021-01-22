"Марио сразу вписался в коллектив. Он уже играл в Италии, и у него современный европейский менталитет. К тому же он хорошо готов физически. Марио давно не играл, но пришел заряжен, энергичен и решителен.

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Есть два пути: или я придержу Манджукича от трех до четырех недель, чтобы достичь нужных кондиций, или я ускоряюсь и выставляю его на поле, чтобы помочь ему войти в ритм. Я выбираю второе. Он готов сыграть завтра.

Дуэт Манджукича со Златаном? Думаю, даже верю, что это возможно. Но Марио только что прибыл, и ему нужно найти свой ритм. Когда ситуация потребует того, они могут сыграть вместе. Я открыт для любого решения, которое создаст проблемы сопернику", – цитирует Пиоли Football Italia.

К слову, 34-летний хорват всего три дня назад подписал контракт с Миланом. Уже завтра, 23 января, подопечные Стефано Пиоли будут принимать Аталанту в рамках 19-го тура Серии А. Начало запланировано на 19:00.

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