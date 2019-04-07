Манджукич может быть дисквалифицирован за удар Романьоли

Нападающего Ювентуса Марио Манджукича могут дисквалифицировать за неспортивное поведение в матче 31-го тура Серии А против Милана.

Хорватский форвард намеренно ударил ногой защитника Милана Романьоли в одном из эпизодов. Во время матча арбитры не увидели этого эпизода, однако Манджукича могут наказать в ближайшее время.

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Напомним, что Ювентус полурезервным составом переиграл Милан в центральном матче Серии А, уступая по ходу встречи (2:1).

Ювентус – Милан – 2:1 – видео голов и обзор матча