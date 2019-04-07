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Манджукич может быть дисквалифицирован за удар Романьоли

13:55 3 Читати українською
Манджукич может быть дисквалифицирован за удар Романьоли
Марио Манджукич / Reuters

Нападающего Ювентуса Марио Манджукича могут дисквалифицировать за неспортивное поведение в матче 31-го тура Серии А против Милана.

60’ Пауло Дибала
84’ Мойзе Кин
 
Кшиштоф Пйонтек 39’
39’ Кшиштоф Пйонтек
60’ Пауло Дибала
84’ Мойзе Кин

Хорватский форвард намеренно ударил ногой защитника Милана Романьоли в одном из эпизодов. Во время матча арбитры не увидели этого эпизода, однако Манджукича могут наказать в ближайшее время.

Рома одолела Сампдорию, Ювентус победил Милан, Парма и Торино разошлись миром: 31-й тур Серии А, матчи субботы

Напомним, что Ювентус полурезервным составом переиграл Милан в центральном матче Серии А, уступая по ходу встречи (2:1).

Ювентус – Милан – 2:1 – видео голов и обзор матча

Теги
Италия Алессио Романьоли Алессио Романьоли Ювентус Ювентус Милан Милан Ювентус - Милан Марио Манджукич Марио Манджукич
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