Хорватский форвард Марио Манджукич мог продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Манджукич имел предложения от Вест Хэма и Астон Виллы, однако решил отказаться от трансфера в чемпионат Англии.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио, главным препятствием стали высокие финансовые запросы хорвата.

Отметим, что Марио летом остался без клуба, разорвав контракт с катарским Аль-Духайлем.

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