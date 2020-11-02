Манджукич мог стать одноклубником Ярмоленко
11:02 - Читати українською
Хорватский форвард Марио Манджукич мог продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Манджукич имел предложения от Вест Хэма и Астон Виллы, однако решил отказаться от трансфера в чемпионат Англии.
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Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио, главным препятствием стали высокие финансовые запросы хорвата.
Отметим, что Марио летом остался без клуба, разорвав контракт с катарским Аль-Духайлем.
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