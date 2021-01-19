"Я благодарен руководству Милана за возможность присоединиться к такому большому клубу. Для меня настоящей честью будет надеть эту футболку и соревноваться за "россонери".

Милан официально подписал Манджукича

Я могу только пообещать, что буду прилагать максимум усилий в каждой игре и постараюсь помочь команде, чем смогу", – эмоционально написал Марио в своем Twitter.

Заметим, Манджукич подписал с Миланом контракт до конца сезона с возможностью продления еще на год. До этого, 34-летний хорват находился в статусе свободного агента с июля прошлого года, когда разорвал контракт с Аль-Духайлем. Вице-чемпион мира также успел поиграть за НК Загреб, Динамо Загреб, Вольфсбург, Баварию, Атлетико и Ювентус.

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