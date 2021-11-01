"Травмы Пике и Агуэро? Это опытные игроки для элитного состава, но у них есть молодые футболисты, полные мотивации и будут играть на победу. Мандража нет. Это Лига чемпионов. Праздник футбола для всей страны. Хотим выйти на поле, получить удовольствие от игры и играть на победу.

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Тренерские установки перед игрой? Мы должны придерживаться дисциплины в обороне, увереннее играть с мячом и не бояться. Мы такие же хорошие игроки, как они. Все зависит от головы и от нас", – рассказал Шапаренко на предматчевой пресс-конференции.

К слову, поединок Динамо-Барселона состоится уже завтра, 2 ноября, начало встречи в 22:00. Каталонцы занимают третью строчку в группе E с 3 пунктами в активе, а "бело-синие" последние с 1 зачетным баллом.

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