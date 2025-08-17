Манчстер Юнайтед готовит сенсационное возвращение своей легенды – игрок намекнул на трансфер
Манчестер Юнайтед рассматривает вариант подписания Давида Де Хеа из Фиорентины.
Манчестер Юнайтед может совершить громкий камбэк Давида Де Хеа, сообщает The Sun. По информации издания, руководство клуба уже ведет переговоры относительно возможного трансфера голкипера из Фиорентины.
Манчестер Юнайтед расписал ничью с потенциальным соперником Полесья – Де Хеа вернулся на Олд Траффорд, у Йоро украли гол
Де Хеа, которому сейчас 34 года, провел на Олд Траффорд 12 лет и отыграл 545 матчей. В 2023 году испанец покинул клуб, провел год без команды, а прошлым летом подписал контракт с Фиорентиной. В сезоне 2024/25 он сыграл 42 матча за флорентийцев, вернув себе стабильность и форму.
Дополнительный интерес к возможному возвращению вызвало его появление на Олд Траффорд в составе Фиорентины в товарищеском матче, завершившемся 1:1. Де Хеа встретили овациями от болельщиков "красных дьяволов" и он написал в соцсетях: "Магический момент для меня и моей семьи – вернуться на Олд Траффорд, в мой дом. От всего сердца благодарю за прием и любовь, которую вы проявили. Наши пути еще могут пересечься".
По данным источника, в контракте Де Хеа с Фиорентиной есть пункт, который позволяет ему покинуть клуб за относительно небольшую сумму. Transfermarkt оценивает Де Хеа в 5 миллионов евро. Контракт игрока с Фиорентиной действует до 2028 года с опцией пролонгации на 1 год.
Топ-5 интриг сезона АПЛ: Довбик манит, Кварцяный позавидует, новый украинец, смена чемпиона и безумная революция грандов