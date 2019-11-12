Манчини заявил, что не собирается вызывать Балотелли в сборную Италии только ради внимания к проблеме расизма

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих приоритетах при выборе заявки команды.

"Футбол – это спорт, поэтому он должен объединять людей, а не разрушаться той незначительной частью, которая делает ошибки.

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Я люблю Марио. Выпускал его на поле, когда он был подростком. Балотелли еще достаточно молод для того, чтобы еще много отдать спорту. Но для меня важно заявить, что если я вызову его в сборную, то это потому, что он этого заслуживает и может помочь нам.

После того, что произошло, я мог бы вызвать его, как советовал президент Итальянской федерации футбола, но думаю, что важно вызвать Марио, когда он действительно этого заслуживает, а не для того, чтобы сделать заявление против расизма. У него все еще есть шансы.

На дворе почти 2020 год, и цвет кожи... К сожалению, некоторым людям не очень легко изменить свое отношение", – приводит слова Манчини Goal.

Напомним, Балотелли пострадал от расистских оскорблений фанатов в матче 11 тура Серии А против Вероны. Форвард Брешии стал не первой жертвой подобного инцидента в Италии – в начале сезона с такой же проблемой столкнулся и игрок Интера Ромелу Лукаку.

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