Сборная Италии перед двумя завершающими матчами занимает первое место в группе С, однако у Швейцарии, с которой "Скуадре Адзурре" играть 12 ноября, такое же количество очков. Этот матч может определить судьбу прямой путевки на катарский Мундиаль. 15 ноября Италия также сыграет со сборной Северной Ирландии.

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Роберто Манчини вызвал на эти матчи 28 футболистов. Стоит отметить дебютное появление в национальной команде воспитанника Милана, выступающего за Торино на правах аренды, Томмазо Побега. Также во взрослую сборную вернулся Сандро Тонали, дебютировавший за Италию, выступая еще в Серии Б.

Голкиперы: Алессио Краньо (Кальяри), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполи), Сальваторе Сиригу (Дженоа);

Защитники: Франческо Ачерби (Лацио), Алессандро Бастони (Интер), Кристиан Бираги (Фиорентина), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Давиде Калабрия (Милан), Джорджио Кьелини (Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Эмерсон (Лион), Джанлука Манчини (Рома);

Полузащитники: Николо Барелла (Интер), Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо (Челси), Мануэль Локателли (Ювентус), Лоренцо Пеллегрини (Рома), Томмазо Побега (Торино), Сандро Тонали (Милан), Николо Дзаньоло;

Нападающие: Андреа Белотти (Торино), Доменико Берарди (Сассуоло), Федерико Бернардески (Ювентус), Федерико Кьеза (Ювентус), Чиро Иммобиле (Лацио), Лоренцо Инсинье (Наполи), Джакомо Распадори (Сассуо).

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