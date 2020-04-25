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Манчини: Возобновление Серии А повредит сборной Италии

25 апреля 23:56 10 Читати українською
Манчини: Возобновление Серии А повредит сборной Италии
Папа Римский и Роберто Манчини / Фото Instagram

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что сходит с ума на карантине.

"Давайте будем честны, я тоже уже сыт по горло тем, что застрял у себя дома. 60 дней в режиме самоизоляции достаточно, чтобы свести с ума любого.

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Как главный тренер сборной Италии я бы мог сказать, что для меня было бы лучше, если Серия А не возобновится. Иначе футболистам придется играть много матчей без перерыва, что вызовет риск получения травмы. Однако я понимаю, что игроки не могут дождаться возвращения на поле. Надеюсь, это произойдет как можно быстрее", – цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в Италии анонсировали возвращение к тренировкам, а уже в конце мая намерены возобновить матчи Серии А.

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Теги
коронавирус Италия Серия А Роберто Манчини Роберто Манчини Италия Италия
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