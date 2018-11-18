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Манчини во главе сборной Италии установил исторический антирекорд

08:27 142 Читати українською
Манчини во главе сборной Италии установил исторический антирекорд
Сборная Италии

Вчера сборная Италии сыграла вничью с командой Португалии в матче 5 тура Лиги наций.

Поединок, который состоялся в Милане на стадионе Сан Сиро, стал для подопечных Манчини уже шестым домашним матчем подряд, в котором итальянцы не могут одержать победу. Это первый подобный случай в истории команды с Апеннинского полуострова, сообщает GracenoteLive.

Италия – Португалия – 0:0 – видеообзор матча

Последний раз сборная Италии побеждала дома 5 сентября 2017, когда обыграла Израиль (1:0) в матче квалификации ЧМ-2018.

После этого было 6 ничьих подряд – с Македонией (1:1), Швецией (0:0), Нидерландами (1:1), Польшей (1:1), Украиной (1:1) и Португалией (0:0).

Лига наций: Португалия удержала ничью в матче с Италией и обеспечила себе выход в плей-офф

Стоит заметить, что матчи против Македонии и Швеции "скуадра адзурра" провела еще под руководством Джампьеро Вентуры.

Лига наций5 тур

Италия - Португалия: Суббота 17 ноября 2018

Италия
Матч окончен
0 : 0
Португалия
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Роберто Манчини Роберто Манчини Италия - Португалия Италия Италия Мир
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