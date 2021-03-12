"Важно, что выиграли со счетом 3:0 и не пропустили от Шахтера. Есть желание продолжить участие и играть большие матчи.

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Прошу прощения за то, что получил карточку, мне надо стать лучше в этом аспекте. Есть уверенность, что после поражения от Милана мы изменились и стали лучше в трех следующих матчах. Раньше мы много пропускали из-за своих ошибок, сейчас стали меньше", – цитирует Манчини издание Sky Sport Italia.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Шахтер на выезде был разгромлен Ромой со счетом 0:3. Ответный матч состоится уже через неделю, 18 марта.

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