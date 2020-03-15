Манчини согласился с переносом Евро-2020 на 2021 год

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини уверен, что его команда победит в континентальном первенстве, даже если турнир придется перенести.

"Мы должны оставить игроков дома. Они профессионалы и знают, что делать. Когда чемпионаты возобновятся, у футболистов будет около двух недель, чтобы потренироваться.

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Нужно дождаться вторника, чтобы понять, примет ли УЕФА решение о переносе Евро-2020. Проблемы, с которыми столкнулась Италия в последние 15 дней, теперь актуальны и для других стран.

Не знаю, чем все это закончится. Но, несомненно, есть куда более важные вещи, чем Евро-2020. Если УЕФА решит отложить турнир, мы сможем победить даже через год. Самое главное – это здоровье людей и то, что мы все сможем вернуться на стадионы и наслаждаться жизнью. Видеть, как умирают люди, слишком больно", – цитирует Манчини Football Italia.

Напомним, из-за вспышки эпидемии коронавируса УЕФА рассматривает возможность переноса Евро-2020. 17 марта организация должна принять решение о судьбе турнира.

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