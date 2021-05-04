Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отреагировал на триумф миланского Интера в Серии А и поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020.

"Интер заслуженно завоевал Скудетто. Антонио Конте удается продемонстрировать подопечным все, на что они способны, а в таком длительном чемпионате это качество является важным.

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Бастони и Барелла? Очень важно дать место молодым игрокам. Сразу заметно, есть ли у них необходимые характеристики. Мы не можем пригласить на Евро-2020 более 26 игроков. Немало хороших игроков вынуждены будут остаться дома – это большое разочарование. Я надеюсь, что история Интера с возвращением к триумфу после многих лет, может быть скопирована сборной Италии на следующем чемпионате Европы", – цитирует Манчини Football Italia.

Напомним, что Интер досрочно стал чемпионом Италии, прервав 9-летнюю гегемонию Ювентуса в Серии А. Этот чемпионский титул стал для Интера 19-м в истории и первым с сезона 2009/10. В свою очередь "Скуадра адзурра" на Евро попала в группу A с Турцией, Уэльсом и Швейцарией.

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