"Жаль так заканчивать матч, но Германия – хорошая команда, и мы это знали. Мы дали им слишком много пространства в первом тайме. Было и положительное, несмотря на результат, но жаль, конечно. Интрига в группе сохраняется.

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Были ошибки, потому что мы не защищались как единое целое. Что-то не сработало, мы пытались отыграться и открылись для контратак, это всегда риск против таких игроков.

Это наш путь, на нем будут риски, но он совершенно не стирает то, что было раньше. Будут и хорошие моменты и плохие, увидим, что будет в сентябре. Сегодня у нас снова было много дебютантов, у нас было четыре или пять моментов, но Германия выступила лучше", – сказал Манчини после матча.

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