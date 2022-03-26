"Иногда футбол может быть безжалостной метафорой жизни. Прошлым летом мы были на вершине Европы, совершив один из самых красивых подвигов в истории национальной сборной. Несколько часов назад мы проснулись в одной из самых драматичных точек. Мы перешли от полной радости к разочарованию.

Де Дзерби сенсационно оказался в списке кандидатов на кресло главного тренера Италии – все зависит от Манчини

Это трудно принять, но и смирение с поражениями в жизни – часть здорового пути человеческого и спортивного роста. Давайте потратим некоторое время, чтобы подумать и ясно понять. Единственный правильный шаг сейчас – поднять голову и работать на будущее.

Спасибо публике в Палермо за тепло и спасибо всем болельщикам, которые всегда передавали нам энтузиазм и любовь", – написал Манчини в Instagram.

Италия второй раз подряд пропустит Мундиаль – действующий чемпион Европы сенсационно проиграл Северной Македонии