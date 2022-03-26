Манчини сделал неоднозначное заявление по поводу своего будущего после провала выхода Италии на ЧМ
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пока ограничивается расплывчатой философией.
"Иногда футбол может быть безжалостной метафорой жизни. Прошлым летом мы были на вершине Европы, совершив один из самых красивых подвигов в истории национальной сборной. Несколько часов назад мы проснулись в одной из самых драматичных точек. Мы перешли от полной радости к разочарованию.
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Это трудно принять, но и смирение с поражениями в жизни – часть здорового пути человеческого и спортивного роста. Давайте потратим некоторое время, чтобы подумать и ясно понять. Единственный правильный шаг сейчас – поднять голову и работать на будущее.
Спасибо публике в Палермо за тепло и спасибо всем болельщикам, которые всегда передавали нам энтузиазм и любовь", – написал Манчини в Instagram.
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