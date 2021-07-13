Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пытался сохранять баланс эмоций перед решающим матчем на Евро против Англии.

Наставник "Скуадры" в раздевалке рисовал стартовую расстановку и назвал Спинаццолу, который не имел шансов сыграть из-за травмы. Шутка рассмешила команду, но дальше Манчини был вполне серьезным.

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"Мне больше нечего вам сказать. Вы знаете, кто вы, мы здесь не случайно. Мы – хозяева своей судьбы, и вы знаете, что должны сделать", – сказал Манчини подопечным.

Напомним, Италия победила Англию в серии пенальти и второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

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