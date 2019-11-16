Манчини прокомментировал историческое достижение сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над Боснией и Герцеговиной (3:0), которая помогла ему побить рекорд легендарного тренера Витторио Поццо.

"Это приятно. Было бы неправдой сказать, что неприятно побить рекорд легендарного Витторио Поццо. Мы счастливы. Мы провели великолепный матч. Знали, что будет нелегко, потому что сборная Боснии и Герцеговины – крепкая, сильная команда, обладающая хорошей техникой. Но нам удалось сразу же повести игру по правильному пути.

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Прошлые неудачи сборной? В футболе может быть так, что результат получается незаслуженным, но это необходимо принять. Мы постарались привнести некоторые новые идеи, ребята были очень восприимчивы, поэтому все складывается хорошо", – цитирует Манчини издание Football Italia.

Напомним, в матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Италии на выезде разгромила Боснию и Герцеговину 3:0. Итальянцы набрали 27 очков и уверенно возглавляют группу J, еще накануне выйдя на Евро-2020. 18 ноября "Скуадра Адзурра" в последнем матче евроотбора будет принимать Армению.

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