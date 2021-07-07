"Мы стремились попасть в финал, пусть даже единицы верили в это до старта турнира. Я поздравляю сборную Испании: это отличная команда, а пенальти – лотерея.

Италия – Испания – 1:1 (пенальти – 4:2) – видео голов и обзор матча

Есть игры, в которых необходимо долготерпение, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело. Сборная Испании сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела достичь чего-то особенного, и она это сделала. Этот состав – потрясающий", – цитирует алленаторе официальный сайт УЕФА.

Напомним, что итальянцы одолели "Фурию Роху" в серии послематчевых одиннадцатиметровых. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1.

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