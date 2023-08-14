Сборная Саудовской Аравии осталась без наставника, поскольку Эрве Ренар захотел вернуться во Францию и работать с женской сборной. Поиски нового тренера затянулись на несколько месяцев.

Италия ищет нового наставника – два звездных тренера в списке соперника Украины

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Роберто Манчини предложили возглавить национальную команду Саудовской Аравии. Итальянский специалист несколько дней назад объявил об уходе из "Скуадры адзурры" за месяц до игры против сборной Украины. Манчини предлагают контракт на три года с зарплатой в 120 миллионов евро в течение действия соглашения. Ожидается, что подписи на бумагах будут поставлены в ближайшие два дня.

Напомним, что под руководством Роберто Манчини сборная Италии одержала победу на Евро-2020. "Скуадра адзурра" уже 12 сентября в отборе к Евро-2024 должна сыграть со сборной Украины.

Италия выиграла бронзу Лиги наций, удержав победу над Нидерландами – "оранье" едва не отыгрались в матче с 5 голами